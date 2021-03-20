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Умер оперный певец Евгений Нестеренко

20:09, 20.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Умер оперный певец Евгений Нестеренко
Фото: kzn.ru

В Вене умер оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко. Ему было 83 года, пишет ТАСС.

Сообщается, что он ушел из жизни «после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)".

Фото: ru.wikipedia.org

Отметим, что в России от коронавируса с начала пандемии умерли 94 659 человек. В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени, — 2 704 141 (на 20.10 мск).

Татьяна Демина
Справка

Евгений Нестеренко — советский и российский оперный певец (бас), педагог, публицист, общественный деятель, профессор. Солист Большого театра с 1971 по 2002 годы. Герой Социалистического Труда (1988), народный артист СССР (1976), лауреат Ленинской премии (1982), Кавалер ордена Ленина (1988).

ОбществоМедицина
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