Умер оперный певец Евгений Нестеренко
В Вене умер оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко. Ему было 83 года, пишет ТАСС.
Сообщается, что он ушел из жизни «после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)".
Отметим, что в России от коронавируса с начала пандемии умерли 94 659 человек. В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени, — 2 704 141 (на 20.10 мск).
Справка
Евгений Нестеренко — советский и российский оперный певец (бас), педагог, публицист, общественный деятель, профессор. Солист Большого театра с 1971 по 2002 годы. Герой Социалистического Труда (1988), народный артист СССР (1976), лауреат Ленинской премии (1982), Кавалер ордена Ленина (1988).
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