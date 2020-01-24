Верховный суд РТ отменил приговор фитнес-тренеру Климанову

Фото: «Реальное время»

Сегодня апелляционная инстанция Верховного суда РТ отменила приговор фитнес-тренеру Андрею Климанову, ранее получившему 6 лет колонии строгого режима за покушение на грабеж в доме бугульминского бизнесмена Евгения Деданина. Климанову предстоит повторный процесс в Бугульминском горсуде, сообщил «Реальному времени» его адвокат Вячеслав Астраханцев.



Потерпевший Деданин на заседании апелляционной инстанции не появился. Представитель прокуратуры РТ просил об отмене приговора, который в 2019-м успел вступить в силу, однако 6-й кассационный суд усмотрел в нем серьезные огрехи. Так, суд первой инстанции признал недопустимым протокол признательного допроса Климанова в части свидетелей — ввиду допущенных процессуальных нарушений, однако допросил о деталях сказанного тогда Климановым участников допроса — полицейских, комментирует защитник. С его слов, претензии у кассационной инстанции вызвали и показания засекреченных свидетелей.

Напомним, поначалу Климанова обвиняли в организации разбоя в чужом доме в сентябре 2018 года, исполнителями которого стали двое жителей Самары. Тогда хозяева и их гость были связаны, избиты, при этом Деданин смог вырваться, схватить на кухне ножи и оказать сопротивление преступникам с пистолетами. В итоге оба нападавших были убиты, а Климанов пошел под суд. Вину он отрицает.