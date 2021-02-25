Главное о коронавирусе на 25 февраля: Татарстан ждет снятия ограничений, «тотальная катастрофа» в Чехии

Фото: Максим Платонов

Ожидание снятия ограничений в Татарстане

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 55 новых заразившихся COVID-19. Всего на 25 февраля в Татарстане зафиксировано 17 819 новых случая. На сегодня в республике зафиксировано 323 смерти вследствие коронавируса.



Татарстанские рестораторы вновь обратились к властям республики с просьбой снять запрет на работу ночью. Этот вопрос обязательно будет рассмотрен до 31 марта.

Власти Татарстана могут рассмотреть вопрос о новых послаблениях «антиковидных» ограничений в марте. Перед этим президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с предпринимателями.

Закрыто первое уголовное дело за фейк о коронавирусе

За последние сутки в России выявили 11 198 новых случаев коронавируса, выздоровели 16 102 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 212 100 человек, а выздоровевших — до 3 767 664 человек. За сутки болезнь унесла жизни 446 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 84 876 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено почти 110 млн тестов на коронавирус.

Президент России Владимир Путин выступил на итоговой коллегии ФСБ и рассказал о готовящихся провокациях в отношении страны, связанных с борьбой с коронавирусом.



Фото: kremlin.ru

В Роспотребнадзоре заявили, что не ждут подъема заболеваний весной 2021 года. Однако возможны сезонные колебания числа заразившихся.

Египет и Гондурас зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Таким образом, Египет и Гондурас стали 35-й и 36-й странами соответственно, где одобрили применение вакцины, разработанной в РФ.

С 1 марта жители России смогут посетить Грузию при наличии отрицательного теста на коронавирус. Также в следующем месяце прилететь в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста можно гражданам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Казахстана.

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных.

Фото: kremlin.ru

В Санкт-Петербурге прекратили первое уголовное дело против распространения фейковых новостей о коронавирусе. Преследование подозреваемой прекращено за отсутствием состава преступления. Женщине грозило до 3 лет лишения свободы.

Производители пива уничтожили миллионы литров напитка

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 112 553 318 человек, 2 497 419 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 334 981). На второй строчке — Индия (11 046 914), на третьей — Бразилия (10 324 463), на четвертой — Великобритания (4 156 703). Россия занимает пятое место (4 153 735, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (505 808). За ними следуют Бразилия (249 957), Мексика (182 815), Индия (156 705) и Великобритания (121 979).



Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал ситуацию с пандемией коронавируса в стране серьезной и заявил о необходимости предотвращения «тотальной катастрофы». В стране помимо «британского штамма» распространяется южноафриканская мутация вируса.

Фото: instagram.com/bundeskanzlerin

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против привилегий для привитых от коронавируса. Но при этом она не исключает, что такое возможно в ближайшем будущем.

Немецкие пивовары были вынуждены уничтожить миллионы литров пива на миллионы евро, которое не было продано из-за карантина.

Авиакомпания «Чешские авиалинии» заявила, что вынуждена уволить всех 430 сотрудников из-за огромных финансовых потерь перевозчика на фоне пандемии.

Власти Бали рассматривают возможность открыть въезд для иностранных туристов, сделавших прививку от COVID-19. Для начала предлагается создать тревел-коридор для привитых путешественников из стран, которые уже внедрили массовую вакцинацию, таких как Китай. В самой провинции тоже планируется сделать «безопасный туристический пузырь» и вакцинировать минимум населения на ее территории, а также ограничить доступ на Бали из других частей Индонезии.

Президент США Джо Байден продлил в США режим ЧС из-за пандемии коронавируса. Прежний режим действовал 1 год, теперь он продлен на неопределенный срок.

Фото: facebook.com/POTUS

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по доходам на душу населения из-за пандемии коронавируса: по сравнению с докризисными ожиданиями в развитых странах они снизятся на 13%. В частности, это связывают с неравномерным распределением вакцины от COVID-19.

На Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первую дозу в среду получил врач-реаниматолог в Черкасской области — это вакцина Covishield, разработанная компанией AstraZeneca.

В Австрии предложили ввести «зеленые паспорта» для привитых от коронавируса, переболевших или сделавших свежий тест. Меры будут предложены Евросоюзу.

Европейские биологи выяснили, что коронавирус может провоцировать развитие болезни Паркинсона и деменцию. Кроме того, SARS-CoV-2 способен спровоцировать острое воспаление мозга.

В Иордании ввели комендантский час.

Ольга Плешкова