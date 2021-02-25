Главное о коронавирусе на 25 февраля: Татарстан ждет снятия ограничений, «тотальная катастрофа» в Чехии
Ожидание снятия ограничений в Татарстане
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 55 новых заразившихся COVID-19. Всего на 25 февраля в Татарстане зафиксировано 17 819 новых случая. На сегодня в республике зафиксировано 323 смерти вследствие коронавируса.
- Татарстанские рестораторы вновь обратились к властям республики с просьбой снять запрет на работу ночью. Этот вопрос обязательно будет рассмотрен до 31 марта.
- Власти Татарстана могут рассмотреть вопрос о новых послаблениях «антиковидных» ограничений в марте. Перед этим президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с предпринимателями.
Закрыто первое уголовное дело за фейк о коронавирусе
За последние сутки в России выявили 11 198 новых случаев коронавируса, выздоровели 16 102 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 212 100 человек, а выздоровевших — до 3 767 664 человек. За сутки болезнь унесла жизни 446 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 84 876 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено почти 110 млн тестов на коронавирус.
- Президент России Владимир Путин выступил на итоговой коллегии ФСБ и рассказал о готовящихся провокациях в отношении страны, связанных с борьбой с коронавирусом.
- В Роспотребнадзоре заявили, что не ждут подъема заболеваний весной 2021 года. Однако возможны сезонные колебания числа заразившихся.
- Египет и Гондурас зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Таким образом, Египет и Гондурас стали 35-й и 36-й странами соответственно, где одобрили применение вакцины, разработанной в РФ.
- С 1 марта жители России смогут посетить Грузию при наличии отрицательного теста на коронавирус. Также в следующем месяце прилететь в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста можно гражданам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Казахстана.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных.
- В Санкт-Петербурге прекратили первое уголовное дело против распространения фейковых новостей о коронавирусе. Преследование подозреваемой прекращено за отсутствием состава преступления. Женщине грозило до 3 лет лишения свободы.
Производители пива уничтожили миллионы литров напитка
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 112 553 318 человек, 2 497 419 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 334 981). На второй строчке — Индия (11 046 914), на третьей — Бразилия (10 324 463), на четвертой — Великобритания (4 156 703). Россия занимает пятое место (4 153 735, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (505 808). За ними следуют Бразилия (249 957), Мексика (182 815), Индия (156 705) и Великобритания (121 979).
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал ситуацию с пандемией коронавируса в стране серьезной и заявил о необходимости предотвращения «тотальной катастрофы». В стране помимо «британского штамма» распространяется южноафриканская мутация вируса.
- Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против привилегий для привитых от коронавируса. Но при этом она не исключает, что такое возможно в ближайшем будущем.
- Немецкие пивовары были вынуждены уничтожить миллионы литров пива на миллионы евро, которое не было продано из-за карантина.
- Авиакомпания «Чешские авиалинии» заявила, что вынуждена уволить всех 430 сотрудников из-за огромных финансовых потерь перевозчика на фоне пандемии.
- Власти Бали рассматривают возможность открыть въезд для иностранных туристов, сделавших прививку от COVID-19. Для начала предлагается создать тревел-коридор для привитых путешественников из стран, которые уже внедрили массовую вакцинацию, таких как Китай. В самой провинции тоже планируется сделать «безопасный туристический пузырь» и вакцинировать минимум населения на ее территории, а также ограничить доступ на Бали из других частей Индонезии.
- Президент США Джо Байден продлил в США режим ЧС из-за пандемии коронавируса. Прежний режим действовал 1 год, теперь он продлен на неопределенный срок.
- Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по доходам на душу населения из-за пандемии коронавируса: по сравнению с докризисными ожиданиями в развитых странах они снизятся на 13%. В частности, это связывают с неравномерным распределением вакцины от COVID-19.
- На Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первую дозу в среду получил врач-реаниматолог в Черкасской области — это вакцина Covishield, разработанная компанией AstraZeneca.
- В Австрии предложили ввести «зеленые паспорта» для привитых от коронавируса, переболевших или сделавших свежий тест. Меры будут предложены Евросоюзу.
- Европейские биологи выяснили, что коронавирус может провоцировать развитие болезни Паркинсона и деменцию. Кроме того, SARS-CoV-2 способен спровоцировать острое воспаление мозга.
- В Иордании ввели комендантский час.
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