Египет и Гондурас зарегистрировали вакцину «Спутник V»
Египет и Гондурас зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.
Таким образом, Египет и Гондурас стали 35 и 36-ой странами соответственно, где одобрили применение вакцины, разработанной в РФ.
Управление Египта по лекарствам зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры, уточняет РФПИ.
В Египте всего выявили 179 тыс. случаев коронавируса. Умерло более 10 тыс. пациентов, выздоровело — 139 тысяч.
В Гондурасе за весь период пандемии зарегистрировали 167 тыс. случаев COVID-19. Выздоровело более 64 тыс. человек, умерло — 4 тыс. пациентов.
Вчера, 23 февраля, стало известно о регистрации «Спутника V» в Киргизии.
В начале февраля международный научный журнал Lancet опубликовал статью российских ученых из Центра им. Гамалеи о результатах третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины исследователи оценили в 91,6%.
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