В Татарстане рестораторы вновь попросили отменить запрет на работу ночью

Татарстанские рестораторы вновь обратились к властям республики с просьбой снять запрет на работу ночью. Этот вопрос обязательно будет рассмотрен.

Решение о разрешении или продлении запрета для кафе и баров работать ночью будет принято до 31 марта, рассказал на коллегии Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев.

Напомним, мэрия Москвы сняла запрет на ночную работу заведений общепита в конце января. Власти столицы сделали упор на снижение заболеваемости коронавирусом.

Следом за Москвой аналогичные послабления сделали и в Санкт-Петербурге. Там заведениям общепита тоже разрешили круглосуточно принимать посетителей.

С 21 февраля в Калининградской области барам и ресторанам разрешили работать не до 23.00, а до 00.00. В Чувашии с общепита сняли запрет на работу ночью.