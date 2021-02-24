МВФ ожидает снижения доходов на душу населения из-за пандемии коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по доходам на душу населения из-за пандемии коронавируса: по сравнению с докризисными ожиданиями в развитых странах они снизятся на 13%. В частности, это связывают с неравномерным распределением вакцины от COVID-19.

По прогнозу организации, в бедных странах доход на душу населения будет ниже на 18%, а на формирующихся рынках и в развивающихся странах, за исключением Китая, он сократится на 22%.

«Этот прогнозируемый удар по доходу на душу населения усилится за счет миллионов крайне бедных людей в развивающемся мире», — говорится в сообщении на сайте МВФ.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

По подсчетам экспертов, до кризиса в сфере здравоохранения, вызванного распространением COVD-19, разрыв в доходах населениях между жителями стран с развитыми экономиками и 110 развивающимися странами сократится с 2020 по 2022 год.



Напомним, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом: в I квартале они выросли на 1%, во II квартале упали на 7,9%, в III квартале — на 5,3%. В IV квартале реальные располагаемые доходы упали на 1,7% в годовом выражении.

Татьяна Демина