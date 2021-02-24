Россияне смогут посетить Грузию при наличии отрицательного теста на коронавирус

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители России смогут посетить Грузию при наличии отрицательного теста на коронавирус. Сделать это будет можно уже с 1 марта.

«Мы приняли решение об ослаблении мер в связи с допуском путешественников в страну», — цитирует ТАСС слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Также в следующем месяце прилететь в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста можно гражданам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Казахстана.

Отметим, что с 1 февраля в Грузии перестал действовать запрет на регулярное авиасообщение с другими странами. В страну допускаются лица, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Напомним, с 15 февраля Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, а

из-за распространения британского штамма COVID-19 продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно.



Татьяна Демина