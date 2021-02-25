Власти Бали планируют открыть остров для туристов, сделавших прививку от COVID-19

Власти Бали рассматривают возможность открыть въезд для иностранных туристов, сделавших прививку от COVID-19. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Для начала предлагается создать тревел-коридор для привитых путешественников из стран, которые уже внедрили массовую вакцинацию, таких как Китай. В самой провинции тоже планируется сделать «безопасный туристический пузырь» и вакцинировать минимум населения на ее территории, а также ограничить доступ на Бали из других частей Индонезии. Это связано с тем, что уровень распространения коронавируса в стране остается довольно высоким. В первую очередь нужно вакцинировать работников сферы туризма, чтобы повысить доверие иностранных туристов.

Фото: pixabay.com

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандяьга Уно заявил, что иностранные туристы, сделавшие прививку в своей стране, должны будут по приезде пройти тест на антитела. После этого они смогут полноценно отдыхать.

Пока остров закрыт для туристов.

Ранее стало известно, что с 1 марта для россиян открыт въезд в Грузию при наличии отрицательного теста на коронавирус.



Татьяна Леухина