Власти Бали планируют открыть остров для туристов, сделавших прививку от COVID-19
Власти Бали рассматривают возможность открыть въезд для иностранных туристов, сделавших прививку от COVID-19. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Для начала предлагается создать тревел-коридор для привитых путешественников из стран, которые уже внедрили массовую вакцинацию, таких как Китай. В самой провинции тоже планируется сделать «безопасный туристический пузырь» и вакцинировать минимум населения на ее территории, а также ограничить доступ на Бали из других частей Индонезии. Это связано с тем, что уровень распространения коронавируса в стране остается довольно высоким. В первую очередь нужно вакцинировать работников сферы туризма, чтобы повысить доверие иностранных туристов.
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандяьга Уно заявил, что иностранные туристы, сделавшие прививку в своей стране, должны будут по приезде пройти тест на антитела. После этого они смогут полноценно отдыхать.
Пока остров закрыт для туристов.
Ранее стало известно, что с 1 марта для россиян открыт въезд в Грузию при наличии отрицательного теста на коронавирус.
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