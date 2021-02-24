Путин заявил о готовящихся против России провокациях

Президент России Владимир Путин выступил на итоговой коллегии ФСБ и рассказал о готовящихся провокациях в отношении страны, связанных с борьбой с коронавирусом.

Также он ожидает провокаций во время выборов в Госдуму, которые пройдут осенью этого года. Глава государства призвал сотрудников ФСБ защитить страну от нападок.

Отдельно Путин отметил, что за минувший год в России предотвратили 72 преступления террористической направленности. Также была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и более 400 агентов иностранных спецслужб.