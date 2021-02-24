Путин заявил о готовящихся против России провокациях
Президент России Владимир Путин выступил на итоговой коллегии ФСБ и рассказал о готовящихся провокациях в отношении страны, связанных с борьбой с коронавирусом.
Также он ожидает провокаций во время выборов в Госдуму, которые пройдут осенью этого года. Глава государства призвал сотрудников ФСБ защитить страну от нападок.
Отдельно Путин отметил, что за минувший год в России предотвратили 72 преступления террористической направленности. Также была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и более 400 агентов иностранных спецслужб.ОбществоВласть
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