Главное о коронавирусе на 18 февраля: семья Минниханова переболела COVID-19, в США нашли гибридный штамм

Фото: Максим Платонов

Новые пункты вакцинации не будут появляться в торговых центрах

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19.

Всего на 16 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 427 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 13 992 человека, в том числе 118 за минувшие сутки. Умерли за весь период 307 человек.

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. От инфекции умерли 81-летний мужчина и три женщины 91, 89 и 79 лет. За весь период в республике от COVID-19 умерли 307 человек.



По данным на 17 февраля, в Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 53 487 человек. Второй компонент вакцины от COVID-19 получили 9 455 татарстанцев.

На челнинском предприятии КАМАЗ завершается первый этап вакцинации от COVID-19. По данным на 17 февраля, вакцину «Спутник V» получили 1 445 человек. Вакцинация первым компонентом препарата завершится в пятницу, 19 февраля. С 24 февраля на предприятии стартует второй этап вакцинации.



Фото: Максим Платонов

Каждый день в республике на прививку от коронавируса через горячую линию 122 записываются до 163 человек. Всего с начала ее работы операторы обработали 5 691 заявку на вакцинацию. В среднем за сутки от жителей республики на горячую линию 122 по вопросам пандемии коронавируса поступает около 1,1 тыс. обращений.

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что его жена Гульсина и сын Искандер переболели COVID-19. Об этом стало известно на заседании медиаклуба при полномочном представительстве Татарстана в РФ.

На следующей неделе, 24 февраля, прокурор Татарстана Илдус Нафиков и глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина проведут в Казани совместный прием населения по вопросам защиты прав граждан в период ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах пока не будут открывать. Это решение будет принято после анализа работы пункта в «Меге».



Фото: Максим Платонов

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сделал прививку от COVID-19. По его словам, вакцинацию он перенес без побочных эффектов, самочувствие хорошее.

В Минздраве Татарстана ответили на вопрос о том, можно ли организовать вакцинацию против коронавируса на дому. Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отметил, что каждый случай должен прорабатываться отдельно.

Уголовная ответственность для заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявили 13 447 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 730 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 125 598 человек, а выздоровевших — до 3 661 312 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 480 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 81 926 человек.



За последние сутки в России проведено более 363 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 608,5 тыс. человек.



Граждане, которые заболели коронавирусом либо контактировавшие с заболевшими, могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщается в утвержденном Обзоре судебной практики, связанной с применением законодательства и мер по противодействию распространению в России COVID-19.



Фото: Максим Платонов

Максимальный спад заболеваемости коронавирусом в России за все время пандемии может произойти к лету. Такое мнение выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В России основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты ближе к концу мая, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Разработчики вакцины «Спутник V» предложили ускорить ее массовые поставки в Евросоюз. Для этого предлагается задействовать производственные мощности в Европе после одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

У всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона», выработались антитела к коронавирусу. Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

Фото: konkurent.ru

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова при Роспотребнадзоре профессор Михаил Щелканов заявил, что третью волну коронавируса в России нужно ждать в том случае, если не будет достигнут высокий уровень иммунизации населения страны.

Более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступили в гражданский оборот. Их поставили в российские регионы, сообщила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

Российские вузы самостоятельно определят формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году исходя из эпидемической обстановки в каждом регионе, заявили в Минобрнауки РФ.

Сейчас ученые изучают, есть ли связь между группой крови человека, вероятностью заболевания и тяжестью его протекания. Об этом рассказала врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович. Исследователи выявляют определенную тенденцию: среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови. Сложнее всего справляются с инфекцией пациенты с IV группой. При этом отмечается, что проведенных на сегодняшний день исследовании недостаточно, чтобы делать однозначные выводы.



Фото: Максим Платонов

В Америке выявили гибридный штамм коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 109 901 391 человек, 2 430 096 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (27 825 077). На второй строчке — Индия (10 950 201), на третьей — Бразилия (9 978 747), на четвертой — Великобритания (4 083 092). Россия занимает пятое место (4 066 164, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (490 447). За ними следуют Бразилия (242 090), Мексика (177 061) Индия (156 014) и Великобритания (119 159).



В лаборатории Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. Новый вариант вируса имеет черты как британского, так и южноафриканского штамма.

ФБР и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследовать дело в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он подозревается в сокрытии истинного числа жертв COVID-19 в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.

Фото: pixabay.com

Последствия пандемии коронавируса привели к росту общего суверенного государственного долга всех стран на $24 трлн за последний год, в результате чего он достиг рекордного за все время размера — $281 трлн, что составляет 355% мирового ВВП. Об этом сообщил Институт международных финансов.

В США выявили гибридный штамм коронавируса, который образовался при слиянии двух других видов патогена. Впервые «гибрид» заметила врач Бетт Корбер, работающая в Лос-Аламосской национальной лаборатории США. Она утверждает, что новый штамм произошел от слияния двух штаммов: британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429. Пока что исследователям известен всего один случай заражения гибридной формой COVID-19. Однако врачи опасаются, что новый вид коронавируса может привести к еще большему числу заражений.

Итальянский институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани дал положительное заключение по российской вакцине против коронавируса «Спутник V». Ученые заявили, что эффективность препарата составляет 92% и он абсолютно безопасен.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предположил, что в связи с появлением новых штаммов коронавируса может понадобиться третья доза вакцины.

Татьяна Леухина