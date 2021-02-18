На КАМАЗе более 1 тысячи человек получили прививку от коронавируса

Фото: Максим Платонов

На челнинском предприятии КАМАЗ завершается первый этап вакцинации от COVID-19. По данным на 17 февраля вакцину «Спутник V» получили 1 445 человек.

Ожидается, что вакцинация первым компонентом препарата завершится в пятницу, 19 февраля. Завтра планируется привить 100 работников автомобильного завода, 75 работников прессово-рамного завода, 25 работников генеральной дирекции и 30 руководителей подразделений и организаций компании. Таким образом, с первого дня вакцинации на КАМАЗе будет сделано 2 963 прививки.

Фото: mos.ru

С 24 февраля на предприятии стартует второй этап вакцинации. Ее будут проводить в медпунктах заводов и подразделений КАМАЗа, сообщает пресс-служба автогиганта.

Вакцинация от коронавируса в подразделениях КАМАЗа стартовала 3 февраля. Прививку делают фельдшеры из городских поликлиник №5 и №9 в заводских медпунктах на заводе двигателей и в научно-техническом центре. На предприятии планируют привить от коронавируса 3,5 тыс. сотрудников.



Татьяна Леухина