Не соблюдающих изоляцию больных COVID-19 могут привлекать к уголовной ответственности — ВС РФ

Граждане, которые заболели коронавирусом либо контактировавшие с ними, могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщается в утвержденном Обзоре судебной практики, связанной с применением законодательства и мер по противодействию распространению в России COVID-19.

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Гражданин обязан выполнять санитарно-эпидемиологические правила и ограничения, зная о том, что он болен коронавирусной инфекцией или контактировал с установленным больным.

«В случае наступления общественно опасных последствий, он несет уголовную ответственность по соответствующей части статьи 236 УК РФ, а при создании вследствие таких нарушений реальной угрозы наступления последствий в виде массового заболевания людей — по части 1 этой статьи», — говорится в обзоре Верховного суда.

Как сообщает «Интерфакс», обзор практики утвержден президиумом Верховного суда России 17 февраля.

Согласно статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), предусмотрено наказание как в виде штрафа, так и реального лишения свободы.



Отметим, что об установлении ответственности за несоблюдение режима самоизоляции, повлекшее за собой серьезные последствия, впервые заговорили еще в начале самоизоляции.

Ольга Плешкова