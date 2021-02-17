Председатель Госкомитета Татарстана по туризму привился от коронавируса

Фото: соцсети

Вакциной от коронавируса «Спутник V» привился председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Об этом он рассказал в инстаграм-аккаунте.

Фото: instagram.com/sergey_ivanov_tt

Он рассказал, что перенес вакцинацию без побочных эффектов и чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что Татарстан ожидает поступления вакцины «Спутник Лайт». Бустерная вакцина «Спутник Лайт» поможет повысить уровень антител к коронавирусу. Иммунитет от вакцины «Спутник Лайт» будет длиться четыре-пять месяцев. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, она снижает «вероятность тяжелых случаев заболевания, но полностью их не исключает».



Ольга Плешкова