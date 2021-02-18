Врач объяснила, как от группы крови зависит тяжесть протекания COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Ученые изучают, есть ли связь между группой крови человека, вероятностью заболевания и тяжестью его протекания. Об этом рассказала врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович.

Исследователи выявляют определенную тенденцию: среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови. Сложнее всего справляются с инфекцией пациенты с IV группой. Специалист подчеркнула, что проведенных на сегодняшний день исследовании недостаточно, чтобы делать однозначные выводы.

— Но в то же время надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, разнятся. Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются, — передает слова Кулинкович «Прайм».

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Татьяна Леухина