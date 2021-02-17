Нафиков и Патяшина пообщаются с казанцами об ущемлении их прав из-за коронавирусных ограничений

Фото: Максим Платонов (архив)

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков и глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина проведут в Казани совместный прием населения. На нем будут решаться вопросы по защите прав граждан в период ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Прием планируется организовать в среду, 24 февраля. Он будет проходить с 14.00 до 16.00 в здании ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Фото: Максим Платонов

Напомним, сегодня Роспотребнадзор призвал не проводить корпоративы на рабочем месте. На банкете могут присутствовать не более 100 сотрудников одной компании, при этом на одного человека должно быть не менее 4 кв. м. В кафе дистанция между столиками должна составлять 1,5 м, а заполняемость зала не превышать 70%.

