Ежедневно до 163 татарстанцев записываются на прививку от коронавируса по горячей линии 122

Фото: Максим Платонов

Каждый день в Татарстане на прививку от коронавируса через горячую линию 122 записываются до 163 человек. Всего с начала ее работы операторы обработали 5 691 заявку на вакцинацию.

В среднем за сутки от жителей республики на горячую линию 122 по вопросам пандемии коронавируса поступает около 1,1 тыс. обращений, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Всего с начала работы модернизированного контакт-центра операторы обработали почти 93 тыс. звонков от татарстанцев. Жители республики консультируются по действиям при появлении симптомов COVID-19, записываются на прием к врачам, вызывают их на дом и т.д.

По данным на 17 февраля, в Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 53 487 человек. Второй компонент вакцины от COVID-19 получили 9 455 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

Отметим, что Татарстан потратит до 6,9 млн рублей на работу горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции до конца текущего года. Впервые она заработала в республике в марте 2020 года для консультаций по вопросам профилактики, а позже — по вопросам выдачи электронных пропусков в период самоизоляции. С 25 ноября линия работает круглосуточно.





Татьяна Демина