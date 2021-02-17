Минздрав РТ: в казанском ЦУМе пока не будут открывать пункт вакцинации от коронавируса

Фото: Екатерина Аблаева

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Реального времени», заявил, что пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах, в том числе в казанском ЦУМе, пока не будут открывать.

Вчера ЦУМ сообщил об открытии пункта 18, 19 и 20 февраля, где можно сделать прививку от COVID-19, однако потом информация была удалена.

«Мы уже проговаривали о том, что нас останавливает от открытия пунктов вакцинации в других торговых центрах необходимость учесть опыт работы по «Меге». Статистика по «Меге» — ежедневно в среднем в час 10 человек. Сказать, что там гиперажиотаж, мы не можем», — отметил Жаворонков.

По его словам, только после анализа работы пункта в «Меге» будет приниматься решение об организации пунктов вакцинации в других торговых центрах.

Фото: Максим Платонов

Ранее Жаворонков заявил, что одного желания торгового центра для открытия пункта вакцинации от коронавируса недостаточно.