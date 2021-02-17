В Минздраве РТ прокомментировали возможность организовать вакцинацию от COVID-19 на дому

Фото: Максим Платонов

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции ответил на вопрос о том, можно ли организовать персональную вакцинацию от коронавируса на дому, если человек маломобилен или ему за 80 лет.

«Каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Важно понимать ситуацию по каждому пациенту, поэтому единых унифицированных ответов, к сожалению или к счастью, быть не может. Если такая есть проблема, то необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства», — сказал он.

В Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 53 487 человек. За сутки вакцинировались 5 283 жителя республики. Второй компонент вакцины от COVID-19 получили 9 455 человек.