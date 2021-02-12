Главное о коронавирусе на 12 февраля: министр по одиночеству в Японии, привито 2% населения мира

Темпы вакцинации стабильны

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 72 новых случая COVID-19. Всего на 12 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 026 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 13 632 человека, в том числе 83 за минувшие сутки. Умерли за весь период 294 человека.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что количество вакцины, которое поступает в республику, позволяет покрывать запросы татарстанцев. Темпы прививочной кампании в республике, по ее словам, стабильны.

В казанском Кремле заявили, что нежелание Татарстана отказываться от масочного режима связано с тем, что в республике и стране не перешли порог, когда можно говорить, что количество заражений COVID-19 незначительно.

Фото: Ринат Назметдинов

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев спрогнозировал затухание второй волны коронавируса в течение двух-трех месяцев при условии, что в Россию не попадут новые штаммы, скорость распространения которых еще выше.

Накануне в Татарстане подтвердился еще один случай смерти от COVID-19. Жертвой инфекции стала женщина 1979 года рождения.



Частные клиники заработали на тестах 42 млрд рублей

За последние сутки в России выявили 15 089 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 720 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 042 837 человек, а выздоровевших — до 3 559 142 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 507 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 79 194 человека.



За последние сутки в России проведено более 399 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 643,7 тыс. человек.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в мире насчитывается около 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2. Большинство из них уникальны, но распространение получает лишь часть из них.



Создатели первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заверили, что в препарате нет запретных с точки зрения ислама компонентов. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что мусульмане с осторожностью относятся к вакцинам от COVID-19. Также сообщается, что в марте Духовное управление мусульман РФ может выпустить фетву о допустимости «Спутника V».



Фото: Максим Платонов

Представители Русской православной церкви (РПЦ) также интересовались у Центра имени Гамалеи составом вакцины «Спутник V». Разработчики препарата представили все пояснения по их вопросам.

Ученые из Самары разработали сервис автоматической оценки тяжести поражения легких у пациентов с коронавирусом, который поможет сократить время обработки исследований до 10 минут.

18% россиян считают, что принимаемые правительством России меры для сохранения здоровья населения в период пандемии коронавируса, избыточны. Еще 28% жителей страны уверены, что антиковидные меры недостаточны.

В РЭУ имени Г.В. Плеханова подсчитали, что частные российские лаборатории заработали в период пандемии коронавируса около 42 млрд рублей, проводя тесты на COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при вакцинации населения нельзя использовать метод кнута и пряника. До людей необходимо донести, что прививка от коронавируса необходима для их же безопасности и здоровья.

Фото: Максим Платонов

В ВОЗ назвали решение России ослабить ковидные ограничения мужественным. В организации отметили, что преодолеть пандемию в relax-режиме поможет то, что российские власти сделали многое для просвещения населения по этому вопросу.



Власти Башкирии продлили режим самоизоляции для пожилых граждан и жителей с хроническими заболеваниями до 25 февраля. Аналогичное решение приняли и в Костромской области.

6 миллионов прививок в сутки

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 107 802 327 человек, 2 368 807 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (27 390 550). На второй строчке — Индия (10 880 603), на третьей — Бразилия (9 713 909), на четвертой — Великобритания (4 010 376). Россия занимает пятое место — 3 983 031 (данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (475 291). За ними следуют Бразилия (236 201), Мексика (171 234) Индия (155 447) и Великобритания (115 748).



Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что новые штаммы коронавируса могут быть невосприимчивы к существующим вакцинам. «Антитела, которые у нас есть, могут просто промахнуться», — отметила она.



Фото: roscongress.org

В Японии из-за апатии, развившейся у населения в период пандемии, учредили должность министра по одиночеству. Он будет заниматься комплексной профилактикой и противодействием суициду, а также мониторингом состояния детской бедности.

В Индии собак научили находить людей, заболевших коронавирусом, по образцам мочи и пота пациентов с подтвержденным COVID-19. В эксперименте задействовали собак пород кокер-спаниель и индийская борзая чиппипарай.

По подсчетам ТАСС, в мире число вакцинировавшихся от COVID-19 превысило 159,3 млн человек — это более 2% населения планеты. В среднем за последнюю неделю делают примерно 6 млн прививок в сутки. Больше всего получивших вакцину в США — свыше 48 млн американцев.

В Норвегии для наиболее эффективной защиты от коронавируса могут ввести рекомендацию по ношению двух масок одновременно.

Фото: ruherald.com

В Евросоюзе, по данным еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони, две дозы вакцины от коронавируса получили примерно 1,5% населения. В среднем в ЕС на 100 человек приходится по три укола.

Газета The New York Times сообщила, что состояние экс-президента США Дональда Трампа при заболевании коронавирусом было хуже, чем это оглашали публично. По некоторым данным, врачи собирались подключить его к аппарату ИВЛ еще до прибытия в медцентр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил вторую дозу вакцины от COVID-19. Он отметил, что в ближайшее время все жители страны сделают прививку от вируса.

В Венгрии началась вакцинация населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Прививку делают гражданам в возрасте младше 75 лет, у которых отсутствуют хронические заболевания.

Татьяна Демина