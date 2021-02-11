Галимова: «Лечение коронавируса должно быть аргументировано, а не из серии «пить больше воды и есть имбирь»

Темпы вакцинации от коронавируса стабильны, проинформировала сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Она отметила, что количество вакцин, которое поступает в республику, позволяет покрывать запросы татарстанцев на прививку от COVID-19. Много запросов поступает из районов, а также подключаются к массовой вакцинации трудовые коллективы, сказала спикер. Она отметила, что в ближайшие дни вакцинацию организует «Казаньоргсинтез».

По словам Лилии Галимовой, президент республики обратил внимание руководителей оперштаба по борьбе с коронавирусом, а также руководителей Минздрава республики и Роспотребнадзора, что нужно усилить работу, чтобы оперативно вакцинировать людей. Необходимо открывать больше пунктов вакцинации и задействовать больше медработников для этого, передала поручение президента РТ руководитель его пресс-службы.

Фото: Максим Платонов

«Не надо бороться с антипрививочниками, и антипривовочникам не надо бороться с реальной жизнью», — отметила Лилия Галимова.

По ее словам, прививаться или нет — дело и право каждого человека. Необходимо придерживаться позиций и верить профессиональному научному сообществу в борьбе с заболеваемостью. «Лечение коронавируса разумно должно быть аргументировано, а не из серии «пить больше воды и есть имбирь», — добавила спикер.

В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 3 696 людей. Всего по данным на 11 февраля вакцину получили 30 814 татарстанцев.