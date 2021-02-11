Самарские ученые разработали сервис для оценки состояния легких при COVID-19 за 10 минут

В Самаре специалисты разработали сервис автоматической оценки тяжести поражения легких у пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ученые создали программу на базе института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Проект должен сократить время обработки исследований до 10 минут и повысить качество оценки врачом тяжести поражения легких. Сейчас сервис проходит тестирование в Клинике СамГМУ.

— Прошлый год для нас был тяжелый, потому что компьютерная томография стала очень популярна. Мы проводили исследования на КТ большому количеству пациентов. Нагрузка на врачей стала большой, и появилась необходимость в поиске способа, уменьшающего нагрузку, включающий также возможность автоматического анализа полученных данных, — рассказал заведующий рентгеновским отделением Клиники СамГМУ Павел Зельтер.

В обычной практике постановка диагноза может занять 30 минут. Систему разрабатывали более полугода. Специалисты обучали нейронную сеть, чтобы она могла обрабатывать данные, полученные в ходе исследования. Точность составила 91,92%.

Нейронную сеть можно будет использовать в разных медучреждениях. Программу достаточно установить на компьютер врача. Сейчас искусственный интеллект анализирует КТ-снимки, в будущем интерфейс сервиса может быть расширен.

Татьяна Леухина