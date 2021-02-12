В ВОЗ допустили появление новых штаммов коронавируса, невосприимчивых к вакцине

В ВОЗ допустили, что новые штаммы коронавируса могут быть невосприимчивы к существующим вакцинам. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Нужно быть готовым к появлению штаммов, которые будут менее чувствительны к имеющимся вакцинам. Но у нас уже есть база, и изменить вакцины будет возможно. Конечно, надо быть осторожными, вирус мутирует, и он может поменять белок в любой момент. Антитела, которые у нас есть, могут просто промахнуться», — сказала Вуйнович в интервью РБК.

Она добавила, что ученые выясняют эффективность действия существующих вакцин на новые штаммы.

Ранее в США посчитали, что вакцина «Спутник V» может добиться успеха по всему миру.

Ольга Плешкова