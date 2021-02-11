Казанский Кремль прокомментировал нежелание Татарстана отказываться от масочного режима

Фото: Ринат Назметдинов

Нежелание Татарстана отказываться от «масочных» ограничений прокомментировала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Она напомнила про заявление на федеральном уровне: накануне главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что отказываться от средств индивидуальной защиты еще рано.

«Говорить, что только в Татарстане что-то не так с эпидемиологической ситуацией, у нас в стране до сих пор, вчера об этом руководитель Роспотребнадзора говорила, стабильно фиксируется достаточно высокое количество заражений. Мы еще не перешли тот порог, когда можем говорить, что заражения незначительны. Да, они снижаются, но стабильно мы имеем одну и ту же цифру», — сообщила Лилия Галимова.

Она напомнила разъяснение президента Татарстана Рустама Минниханова, который сказал, что в республике не отменяют маски, не потому что не хотят, а потому что отказаться от них — значит, в очередной раз подвергнуть риску людей. В стране не закончилась эпидемия коронавируса, нужно удержать текущую стабильную ситуацию, но неизвестно еще, какую динамику по заболеваемости принесет весна, высказалась руководитель пресс-службы.

Напомним, в начале недели глава Удмуртии Александр Бречалов объявил об отмене обязательного масочного режима в республике с 12 февраля. Вчера аналогичное решение принял и глава Чечни Рамзан Кадыров.