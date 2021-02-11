Главный санитарный врач Челнов спрогнозировал затухание второй волны COVID-19 в течение трех месяцев

Вторая волна коронавируса в России будет затухать в течение трех месяцев. Это в первую очередь будет связано с ростом числа переболевших и темпами вакцинации от COVID-19. Такое мнение выразил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев.

— По оценке компетентных вирусологов, постепенное затухание эпидемии произойдет в течение двух-трех месяцев. Если, конечно, в Россию не попадут новые штаммы: британский, южноафриканский, бразильский, скорость распространения которых еще быстрее. В этом случае спрогнозировать крайне сложно, — приводит его слова пресс-служба мэрии Челнов.

Фото: realnoevremya.ru

Бариев напомнил, что в Татарстане пока не планируют отменять масочный режим, как в Удмуртии и Чечне. По оценке специалистов, делать это пока преждевременно.

Ранее заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина также высказалась по этому поводу. Она с ходу заметила, что пока в республике не планируется снимать обязательный масочный режим. По ее словам, в Татарстане нет сторонников «быстрых и не совсем взвешенных решений».

Татьяна Леухина