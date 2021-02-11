В Татарстане подтвердилась еще одна смерть от коронавируса
В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав республики.
Жертвой новой коронавирусной инфекции стала женщина 1979 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период от пандемии коронавируса умерли 294 татарстанца.
В Татарстане за последние сутки выявили 75 новых случаев коронавируса. Всего в республике зарегистрировано 16 954 случая COVID-19.
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