Новости общества

17:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане подтвердилась еще одна смерть от коронавируса

16:24, 11.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилась еще одна смерть от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав республики.

Жертвой новой коронавирусной инфекции стала женщина 1979 года рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период от пандемии коронавируса умерли 294 татарстанца.

В Татарстане за последние сутки выявили 75 новых случаев коронавируса. Всего в республике зарегистрировано 16 954 случая COVID-19.

    Татьяна Леухина
    ОбществоМедицина Татарстан
    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Новости партнеров

    Читайте также