В РПЦ также запрашивали ученых о составе вакцины «Спутник V»

Фото: Максим Платонов (архив)

Представители Русской православной церкви (РПЦ) интересовались составом вакцины «Спутник V». Соответствующий запрос они направляли в НИЦ имени Гамалеи.

Ответ был отправлен в РПЦ пару недель назад, рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Владимир Гущин.

«Запрос от православной церкви был направлен, там не было предложения о формировании круглого стола. То есть был сформирован запрос на конкретные пояснения. И такие пояснения были направлены, насколько я помню, неделю или две назад», — приводит его слова ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, сегодня Гущин провел круглый стол для представителей мусульманских организаций, чтобы объяснить, что препарат не противопоказан последователям ислама. Вакцина от коронавируса «Спутник V» не содержит компонентов «мертвых животных, свиней, крови и прочего», заверил ученый.

В конце января Духовное управление мусульман Татарстана обратилось к разработчикам российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» с просьбой раскрыть состав компонентов для проверки вакцины на халяльность.