Роспотребнадзор подсчитал количество вариантов коронавируса

Сейчас насчитывается порядка 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2. Об этом заявила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Большинство из этих мутаций — уникальны. Распространение получает лишь часть из них. Основные варианты сейчас сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев спрогнозировал затухание второй волны коронавируса в России в течение трех месяцев. При этом он подчеркнул, что это возможно лишь в том случае, если к нам не попадут новые штаммы: британский, южноафриканский, бразильский, скорость распространения которых еще быстрее.



Ранее центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 — возбудителя коронавируса. Новый набор реагентов для экспресс-анализа позволяет снизить время тестирования в три-четыре раза — оно составит 1—1,5 часа в зависимости от образца.

Татьяна Леухина