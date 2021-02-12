Почти каждый пятый россиянин уверен, что коронавирусные ограничения избыточны

Фото: realnoevremya

Почти каждый пятый россиянин уверен, что коронавирусные ограничения избыточны. Такие данные представил Исследовательский центр портала SuperJob.ru.

По результатам исследования, 18% опрошенных считают вводимые коронавирусные ограничения излишними. Тем не менее 28% респондентов в корне с ними не согласны: им кажется, что меры недостаточны. Среди россиян в возрасте 24—34 лет такого мнения придерживаются 32%.

Фото: kzn.ru

32% участников опроса считают принимаемые меры достаточными.

Напомним, что два российских региона - Удмуртия и Чечня объявили о снятии масочного режима. Это решение не поддержали в Татарстане. В Управлении Роспотребнадзора Татарстана считают, что преждевременное снятие масок может способствовать новой вспышке заболевания, передает «Интерфакс».

Ольга Плешкова