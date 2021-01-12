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Приостановку авиасообщения России с Великобританией продлили до 1 февраля

10:25, 12.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Приостановку авиасообщения России с Великобританией продлили до 1 февраля
Фото: realnoevremya.ru

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией. Об этом сообщили в оперативном штабе. Она продлится до 23.59 1 февраля.

Изначально ограничение на полеты ввели на неделю. Такая мера действовала с 22 декабря, потом ее продлили до 12 января. Пассажиры из Соединенного Королевства и Северной Ирландии также должны соблюдать двухнедельный карантин.

Ранее в России обнаружили первый случай «британского» штамма коронавируса, из-за которого как раз и приостановили авиасообщение.

ОбществоМедицина
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