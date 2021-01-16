Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами

Россия с 27 января возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Об этом сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Такое решение было принято исходя из следующих критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев. Коэффициент распространения COVID-19 за семь дней составил не более единицы, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Так, рейсы во Вьетнам по маршруту Москва-Ханой будут выполняться два раза в неделю, в Дели из Москвы можно будет улететь два раза в неделю. В Хельсинки будут вылетать самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга также два раза в неделю. В Катар рейсы Москва — Доха будут выполняться три раза в неделю.

Число регулярных рейсов между Россией и Египтом по маршруту Москва — Каир увеличено до пяти в неделю.

На этой неделе Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 23.59 1 февраля.



Татьяна Леухина