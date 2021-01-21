Главное к утру: бесплатные тесты на ВИЧ в Татарстане, рост цен на продукты в РФ, Байден стал президентом США
«Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей на утро четверга, 21 января:
- Демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Он стал 46-м главой государства. Байден присягнул на Библии, которая на протяжении 127 лет принадлежала его семье.
- В Зеленодольске мать-одиночка пятый год требует признать квартиру непригодной для проживания в ней инвалида-колясочника. По словам женщины, чтобы выйти на улицу с дочерью, ей приходится выносить девушку на руках с третьего этажа из-за отсутствия пандуса. Дочь Ангелина не может свободно передвигаться по квартире. Дверные проемы слишком узкие и проехать на коляске даже на кухню или сходить в туалет не представляется возможным. Следком по РТ возбудил уголовное дело о халатности по факту предоставления Пановым ненадлежащего жилища. Дело находится на контроле прокуратуры города.
- Замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании Минсельхоза с отраслевыми союзами и региональными аграрными ведомствами обратила внимание на рост цен на некоторые продукты. По ее словам, все регионы, в которых есть производство яиц и макарон, должны провести совещание с производителями, чтобы убедить их не повышать цены.
- Глава Бавлинского района Татарстана Рамиль Гатиятуллин сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V».
- Бывший губернатор Калифорнии, член Республиканской партии, актер Арнольд Шварценеггер привился от COVID-19. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram. Он призвал всех последовать его примеру. «Идем со мной, если хочешь жить», — написал фразу из «Терминатора» актер.
- По городам Татарстана проедут тест-мобили, где можно будет бесплатно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Проезд мобильных пунктов тестирования подготовлен в рамках проекта «Тест для победы». За 15 минут каждый желающий может узнать свой ВИЧ-статус, достоверность теста составляет 99%.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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