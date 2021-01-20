В Зеленодольске мать ребенка-инвалида требует признать квартиру непригодной для проживания в ней колясочника

В Зеленодольске мать-одиночка пятый год требует признать квартиру непригодной для проживания в ней инвалида-колясочника. По словам женщины, коляска её 18-летней дочери с ДЦП не проходит в дверной проём, а чтобы выйти на улицу, ей приходится выносить девушку на руках с третьего этажа из-за отсутствия пандуса.

Надежда Панова отмечает, что чиновники готовы предоставить новое жильё только в том случае, если выделенная ранее квартира вернется городу. При этом жилище было в плохом состоянии. Женщине пришлось делать ремонт в ней на собственные средства.

Дочь Ангелина не может свободно передвигаться по квартире. Дверные проемы слишком узкие и проехать на коляске даже на кухню или сходить в туалет не представляется возможным.

Следком по РТ возбудил уголовное дело о халатности по факту предоставления Пановым ненадлежащего жилища. Дело находится на контроле прокуратуры города, рассказывает RT.

В апреле прошлого года Панова добилась проведения комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. Согласно заключению, квартира пригодна для проживания инвалида при адаптации помещения.

Администрация Зеленодольского муниципального района сообщила, что информация о состоянии квартиры, которая была предоставлена Пановой, не соответствует действительности.

«Более того, сама Надежда согласилась на все условия и написала заявление о предоставлении конкретного жилого помещения. В заявлении указано, что претензий к состоянию жилплощади она не имеет. Помещения, непригодные для проживания, в соответствии с Жилищным законодательством гражданам не предоставляются», — сообщили там.

Татьяна Леухина