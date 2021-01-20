Минсельхоз России призвал регионы сдержать рост цен на яйца и макароны

Замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на сегодняшнем совещании Минсельхоза с отраслевыми союзами и региональными аграрными ведомствами обратила внимание на рост цен на некоторые продукты. Она обратилась к представителям регионов, где есть производители макарон, попросить не повышать цены.

Это необходимо хотя бы в I квартале, сказала она. Если цены продолжат расти, то Минсельхоз вынужден будет предложить подписать такое же соглашение о ценах, которое было подписано по маслу и сахару.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также на совещании отметили рост яиц примерно на 30% у производителей. По словам Лут, все регионы, в которых есть производство яиц, должны провести совещание с производителями, чтобы убедить их не повышать цены на яйца, пишут «Ведомости».

Ранее СМИ сообщили, что после заморозки цен на сахар и масло у некоторых торговых сетей начались проблемы с поставками.

Татьяна Леухина