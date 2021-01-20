Байден вступил в должность президента США

Демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Он стал 46-м президентом США.

— Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов, — приводит «РИА Новости» текст присяги.

Байден присягнул на Библии, которая на протяжении 127 лет принадлежала его семье.

На инаугурации присутствовали экс-президенты страны Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама, а также уже бывший вице-президент Майкл Пенс. Трамп отказался принять участие в церемонии.