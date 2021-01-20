На Баумана в Казани можно бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

Фото: : пресс-служба ﻿АБНО «Новый век»

По городам Татарстана проедут тест-мобили, где можно будет бесплатно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщает Vинздрав РТ

Проезд мобильных пунктов тестирования подготовлен в рамках проекта «Тест для победы». В каждом мобильном пункте находятся медработник, соцработник, волонтеры и общественный помощник уполномоченного по правам человека. За 15 минут каждый желающий может узнать свой ВИЧ-статус, достоверность теста составляет 99%.

Фото: instagram.com/centre_spid_rt

«Данный проект позволяет обеспечить доступ населения к бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ, к социальным и юридическим услугам в отдаленных и труднодоступных районах за счет организации выездной работы трех тест-мобилей с мультидисциплинарной командой», — передает пресс-служба ведомства

Сейчас были проведены 34 выезда, обследование прошли уже 900 человек. Завтра мобильный пункт тестирования будет стоять на улице Баумана с 11.30 до 15.00 у памятника «Часы».

Ранее в Казани завершилась Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.



Ольга Плешкова