Главное о коронавирусе на 10 января: рост заражений, Лия Ахеджакова в больнице и прививка Елизаветы II

Фото: Алексей Майшев / iz.ru

Нетипичное протекание коронавируса



В Татарстане зарегистрирован 91 новый случай COVID-19. Из них 5 — завозные, 86 — контактные. 31 человек госпитализирован, 60 получают лечение на дому.



Всего на 10 января в Татарстане зарегистрировано 14 183 случая COVID-19.



По данным республиканского Минздрава, выздоровели за весь период 11 023 человека, в том числе 120 за минувшие сутки. Умерли за весь период 207 человек.

Руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев рассказал о «не совсем типичном протекании» коронавируса. Среди симптомов у него наблюдались температура, боль в горле, ноющие мышцы, при этом «самочувствие в целом было нормальное». С момента инфицирования COVID-19 и до выхода с самоизоляции прошло 3 недели.

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Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило нарушение «антиковидных» предписаний на 2% проверенных предприятий продовольственной торговли.

За последние сутки в Татарстане подтвердилось два случая смерти от коронавируса. Умерли мужчина 1933 года рождения и женщина 1947 года рождения.

В новогодние праздники в Татарстане на 72% увеличилась доля заражений COVID-19 внутри семей. Еще в Татарстане с начала 2021 года возросла доля внебольничных пневмоний.

Рост цен на авиабилеты

За последние сутки в России выявлен 22 851 новый случай коронавируса, выздоровели 24 080 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 401 954 человек, а выздоровевших — до 2 778 889 человек.



Зафиксировано 456 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 61 837 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 93,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 342 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 627,9 тыс. человек.



Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована в больницу с коронавирусом. Об этом сообщил ее продюсер Ефим Спектор. По его словам, Ахеджакова находится в обычной палате уже 3 дня.

Создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского подключили к аппарату ИВЛ. С коронавирусом он попал в больницу в конце 2020 года.

Фото: blitz.plus

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) от осложнений вследствие тяжелого течения COVID-19 умер первый заместитель губернатора региона Геннадий Бухтин. Ему было 60 лет.

Глава Тасеевского района Олег Никаноров умер от коронавируса в больнице Красноярска. Он руководил районом более 15 лет.

Врач-иммунолог Владимир Болибок дал совет переболевшим коронавирусом на дому: нужно включить в рацион большое количество антиоксидантов (содержатся в зеленом чае и цитрусовых), не перегружать себя работой. Медик подчеркнул, что наличие иммунитета не исключает возможности нового заражения.

Эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что в феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, но стремительно вырастут с апреля. По его словам, авиакомпании понесли большие потери, и других ресурсов для возврата прибыли у них практически не осталось.



Фото: Максим Платонов

Возможная новая вспышка в США



В мире коронавирусом нового типа на 10:00 (мск) заразились 89 637 684 человека, 1 926 626 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (22 137 929). На второй строчке — Индия (10 450 284), на третьей — Бразилия (8 075 998). Россия на четвертом месте (3 344 175, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 026 342).



Больше всего смертей зафиксировано в США (372 508). За ними следуют Бразилия (202 631), Индия (150 999), Мексика (133 204) и Великобритания (81 000).



Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп, прошли вакцинацию от коронавируса.

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В январе сразу несколько стран ужесточают правила въезда для туристов, в частности отрицательный тест понадобится путешественникам, летящим на Кубу и в Великобританию. Греция ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшей до сих пор трехдневной самоизоляции. Виргинские острова перенесли запланированную дату открытия морских портов с 21 января на 1 марта и решили временно запретить въезд туристов из Великобритании.

Китайские власти в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в провинции Хэбэй призвали жителей двух городов к югу от Пекина — Шицзячжуана и Синтая — в течение семи дней не выходить из дома.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза должны покупать вакцины от COVID-19 только через общеевропейские переговоры. Так она ответила на вопрос о возможности закупки российской вакцины «Спутник V».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что следующие недели станут самыми тяжелыми с точки зрения развития пандемии COVID-19 в стране — Германия и другие европейские страны переживают вторую волну пандемии, а врачи и медперсонал часто работают на пределе возможностей.

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В США ожидают новую вспышку COVID-19 после беспорядков в Капитолии: глава центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд заявил, что во время акции в здании Конгресса люди были без масок и не желали соблюдать социальную дистанцию. А затем те же граждане разъехались по всей стране на поездах и самолетах.

Маргарита Головатенко