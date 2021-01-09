В Татарстане лишь 2% предприятий продовольственной торговли нарушают «антиковидные» предписания

Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило нарушение «антиковидных» предписаний на 13 из 677 (2%) проверенных предприятий продовольственной торговли. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ со ссылкой на доклад руководителя ведомства Марины Патяшиной.



Сотрудники Роспотребнадзора по РТ также проверили заведения общественного питания. Нарушения выявлены на семи из 134 проверенных предприятиях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В новогодние каникулы проверки прошли и в загородных лагерях. Нарушения «антиковидных» предписаний выявили в одном. Всего Роспотребнадзор по РТ проверил 18 лагерей.

За последние две недели в Татарстане проверили 1 426 объектов, выдав 121 предписание.

Напомним, по данным управления Роспотребнадзора по РТ, в новогодние праздники в республике на 72% увеличилась доля внутрисемейных заражений коронавирусом.



Татьяна Демина