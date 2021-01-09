Первый замгубернатора ХМАО Бухтин умер от осложнений после COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) от осложнений вследствие тяжелого течения COVID-19 умер первый заместитель губернатора региона Геннадий Бухтин. Ему было 60 лет, сообщает пресс-служба правительства Югры.

Бухтин занимал должность первого вице-губернатора ХМАО с августа 2010 года. Он курировал приоритетные направления деятельности региона в сфере экономики, инвестиционно-финансовой политики и стратегического развития.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в ХМАО зарегистрировано 193 новых случая COVID-19. Вылечились за это время от коронавируса в регионе 190 граждан.

Татьяна Демина