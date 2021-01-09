Елизавета II и ее муж сделали прививку от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип прошли вакцинацию от коронавируса.

«Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19", — приводит ТАСС сообщение Букингемского дворца.

Вакцинацию королевской четы Великобритании провели в Виндзорском замке, где Елизавета II и ее супруг Филип находятся на карантине. Название примененного препарата не уточняется.

Фото: pixabay.com

Как пишет ТАСС, правительство Великобритании сообщило, что число заболевших коронавирусом в стране превысило 3 млн человек.

8 января мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе. По его подсчетам, каждый тридцатый житель британской столицы болеет COVID-19.



Татьяна Демина