Елизавета II и ее муж сделали прививку от коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип прошли вакцинацию от коронавируса.
«Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19", — приводит ТАСС сообщение Букингемского дворца.
Вакцинацию королевской четы Великобритании провели в Виндзорском замке, где Елизавета II и ее супруг Филип находятся на карантине. Название примененного препарата не уточняется.
Как пишет ТАСС, правительство Великобритании сообщило, что число заболевших коронавирусом в стране превысило 3 млн человек.
8 января мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе. По его подсчетам, каждый тридцатый житель британской столицы болеет COVID-19.
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