Актрису Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована в больницу с коронавирусом. Об этом пишет РБК со ссылкой на ее продюсера Ефима Спектора.



По его словам, Ахеджакова находится в обычной палате уже три дня. Неделю назад у артистки поднялась температура и ухудшилось самочувствие, после чего сделали тест на COVID-19. Он оказался положительным.

Напомним, за прошедшие сутки в России зарегистрировано 23 309 новых случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 3 379 103 россиянина.



Татьяна Демина