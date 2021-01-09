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Актрису Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

16:32, 09.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Актрису Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
Фото: ru.wikipedia.org/HitmanXS (Антон Романов)

Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована в больницу с коронавирусом. Об этом пишет РБК со ссылкой на ее продюсера Ефима Спектора.

По его словам, Ахеджакова находится в обычной палате уже три дня. Неделю назад у артистки поднялась температура и ухудшилось самочувствие, после чего сделали тест на COVID-19. Он оказался положительным.

Напомним, за прошедшие сутки в России зарегистрировано 23 309 новых случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 3 379 103 россиянина.

Татьяна Демина
Общество
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