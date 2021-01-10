Руководитель пресс-службы КАМАЗа рассказал о «не совсем типичном протекании» COVID-19

Руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев рассказал о «не совсем типичном протекании» коронавируса. По его словам, он переболел в легкой форме, «но это не значит, что так будет у всех».

«В четверг я себя чувствовал абсолютно здоровым, кроме слегка ноющих мышц. В районе 12.00 пришел положительный анализ на корону. Практически одновременно с приходом анализа у меня пропало обоняние!!! Сомнений не было, у меня коронавирус!!» — написал на своей странице «ВКонтакте» Афанасьев.

Среди симптомов у него наблюдались температура, боль в горле, ноющие мышцы, при этом «самочувствие в целом было нормальное». С момента инфицирования COVID-19 и до выхода с самоизоляции прошло три недели, отметил Афанасьев.

По словам руководителя пресс-службы КАМАЗа, никто из родственников, живущих с ним во время болезни, коронавирусом не заболел.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Афанасьев призвал граждан соблюдать все меры предосторожности и обратил внимание, что экспресс-тесты на коронавирус необходимо сделать доступнее, чтобы люди могли незамедлительно выявить COVID-19 при первых симптомах.



Напомним, по данным управления Роспотребнадзора по РТ, в праздники в Татарстане на 72% увеличилась доля внутрисемейных заражений коронавирусом.



Татьяна Демина