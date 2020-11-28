Бывший главный санитарный врач России выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Прививать от коронавируса следует группы риска, а не всех россиян, считает депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса.

По его словам, в группу риска входят не только пожилые люди, но и россияне с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, а также учителя и врачи.

«Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20—30 миллионов человек», — передает его слова «Национальная служба новостей».

Фото: wikimedia.org

Онищенко подчеркнул, что к прививкам нужно относиться очень ответственно, потому что это — «серьезная иммунобиологическая операция», к тому же при некоторых заболеваниях их нельзя делать из-за противопоказаний.

«Для всех остальных результат уже будет через месяц, появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне от 60% и выше», — считает парламентарий.

На этой неделе в Казань и в другие регионы России на пострегистрационные исследования поступила вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». В столице Татарстана клинические испытания пройдут на базе 7-й городской клинической больницы. Скрининг добровольцев начнется в понедельник. Уже в начале декабря им сделают прививки новой вакциной.



Татьяна Леухина