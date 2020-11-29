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Британские ученые оценили эффективность российской вакцины «Спутник V»

08:57, 29.11.2020
Британские ученые оценили эффективность российской вакцины «Спутник V»
Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Британские ученые считают российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» эффективной и полезной. Об этом они заявили в интервью CBC, отреагировав на сообщения о результатах второго промежуточного анализа данных клинического исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

По результатам второго промежуточного анализа данных клинического исследования вакцина показала свою эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции и более чем на 95% — на 42-й день. Профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс считает, что это говорит о достаточной эффективности препарата.

Фото: Минздрав РФ


«Я думаю, что это будет полезная вакцина», — цитирует ученого «РИА Новости».

Ранее в ВОЗ сообщили о заинтересованности в российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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