Роспотребнадзор Татарстана запретил хороводы на детских утренниках

Новогодние утренники в Татарстане пройдут без хороводов вокруг елки. О правилах безопасности при организации детских новогодних праздников рассказала главный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.

По требованиям Роспотребнадзора, помещения для проведения праздника должны быть оборудованы бактерицидными облучателями. На одного человека должно приходиться не менее 4 квадратных метров. Хороводы, которые дети водят, взявшись за руки, в этом году исключены.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Ребенок может прийти на праздник с одним сопровождающим не старше 65 лет. Взрослые и дети должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Приглашать родителей, аниматоров, фотографов нельзя, передает Rt-online.ru

Ранее в Татарстане допустили отмену новогодних елок в детсадах и школах.



Ольга Плешкова