Роспотребнадзор Татарстана надеется сократить сроки получения результатов теста на коронавирус

Роспотребнадзор Татарстана надеется сократить сроки и облегчить получение результатов теста на коронавирус после того, как их можно будет получать через портал госуслуг. Об этом рассказала глава ведомства Марина Патяшина:

«Мы в составе шести регионов участвуем в проекте по централизованной передаче лабораториями результатов анализов на коронавирус через портал государственных услуг. На сегодня ведется интеграция существующих программ в информационную систему Роспотребнадзора».

Ранее «Реальное время» сообщало, что на портале госуслуг в личном кабинете появится уведомление о готовности теста из лаборатории, интегрированной с информационной системой Роспотребнадзора. Результаты загружаются в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», а затем появляются на портале, не позже чем через час.



Ольга Плешкова