Кудрин заявил, что из-за второй волны коронавируса треть компаний МСП могут прекратить работу

Фото: Максим Платонов (архив)

Треть компаний малого и среднего предпринимательства может прекратить работу из-за второй волны коронавируса, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на «Общероссийском гражданском форуме — 2020».

Государство должно оказать существенную дополнительную поддержку среднему и малому бизнесу, а также населению. Для этого есть все ресурсы.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Вторая волна требует большей поддержки, чем было в первую волну», — передает ТАСС слова Кудрина.

Председатель Счетной палаты РФ спрогнозировал спад российской экономики до 4,5%.

Татьяна Леухина