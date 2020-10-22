Хисматуллин Ильсур Маратович
Гос. ведомства, Муниципальная власть
Общая информация
Родился 2 мая 1985 года в г. Зеленодольск.
Образование
2008 г. — окончил ТГГПУ (бывш. КГПУ).
Трудовая деятельность
2015-2017 гг. — директор МБУ «Городской центр «Ял»".
2017-2020 гг. — директор ООО «Управляющая компания «Заречье».
С 2020 г. — первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, ул.Восстания д.82, каб.312
- Телефон: (843) 557-76-36
- Email: Ilsur.Hismatullin@tatar.ru
Дата последнего обновления: 22.10.2020