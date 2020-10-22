Список персон

Хисматуллин Ильсур Маратович

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Родился 2 мая 1985 года в г. Зеленодольск.

Образование

2008 г. — окончил ТГГПУ (бывш. КГПУ).

Трудовая деятельность

2015-2017 гг. — директор МБУ «Городской центр «Ял»".
2017-2020 гг. — директор ООО «Управляющая компания «Заречье».
С 2020 г. — первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420095, ул.Восстания д.82, каб.312
  • Телефон: (843) 557-76-36
  • Email: Ilsur.Hismatullin@tatar.ru

Дата последнего обновления: 22.10.2020

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