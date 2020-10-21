Виноградов Сергей Николаевич
Общая информация
Родился 17 июня 1983 года в г. Казань.
Образование
2010 г. — окончил Казанский государственный технологический университет.
2020 г. — прошел повышение квалификации в Башкирском колледже архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.
Трудовая деятельность
2009-2011 гг. — инженер отдела АСПД (автоматизированной системы передачи данных) Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
2011-2013 гг. — заместитель директора ООО «Мега Продукт».
2013-2014 гг. — старший специалист ПВЗ ООО «Эльдорадо».
С 2014 г. — администратор ООО «ОнЛайн Трейд».
С 2020 г. — депутат Казанской городской Думы.
3-ий секретарь Казанского Городского Комитета КПРФ и 3-ий секретарь Приволжского местного отделения КПРФ в г. Казань.
Награды и звания
Награжден памятной медалью ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» (2019 г.), благодарностью ТРО КПРФ (2018 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: (927) 403-61-61
- Email: vinsernik@mail.ru
Дата последнего обновления: 21.10.2020