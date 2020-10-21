Виноградов Сергей Николаевич

Общая информация

Родился 17 июня 1983 года в г. Казань.

Образование

2010 г. — окончил Казанский государственный технологический университет.

2020 г. — прошел повышение квалификации в Башкирском колледже архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.

Трудовая деятельность

2009-2011 гг. — инженер отдела АСПД (автоматизированной системы передачи данных) Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

2011-2013 гг. — заместитель директора ООО «Мега Продукт».

2013-2014 гг. — старший специалист ПВЗ ООО «Эльдорадо».

С 2014 г. — администратор ООО «ОнЛайн Трейд».

С 2020 г. — депутат Казанской городской Думы.

3-ий секретарь Казанского Городского Комитета КПРФ и 3-ий секретарь Приволжского местного отделения КПРФ в г. Казань.

Награды и звания

Награжден памятной медалью ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» (2019 г.), благодарностью ТРО КПРФ (2018 г.).

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