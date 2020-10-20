Контракты на реконструкцию трассы Казань — Оренбург ушли к компаниям Швецова и Демидовых

Стройкомпания из отраслевого топа

Как стало известно «Реальному времени», ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» подвело итоги двух основных тендеров на масштабную реконструкцию татарстанского участка автодороги Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан». Общая стоимость госконтрактов составляет около 4 млрд рублей.

Основной строительный контракт на 3,79 млрд рублей ушел к ОАО «Алексеевскдорстрой», одной из крупнейших строительных компаний республики (в рейтинге «Реального времени» этого года она занимает 11-е место с оборотом в 4 млрд рублей и чистой прибылью в 92,3 млн рублей по итогам прошлого года). Вторым участником тендера было ООО «Волгадорстрой», однако в целом цена контракта в процессе конкурсных процедур снизилась незначительно — на 155 тысяч рублей. Сейчас, по данным сайта госзакупок, контракт уже подписан победителем тендера и ждет подписания заказчиком.

«Алексеевскдорстрой», как ранее писало «Реальное время», считается компанией, близкой к бывшему министру транспорта Татарстана Владимиру Швецову. Формально основным бенефициаром компании с пропиской в Алексеевском районе является Фоат Валиев, депутат Госсовета от этого же района. Доля в 20% принадлежит сыну экс-министра Владимиру Владимировичу Швецову. Еще 26% принадлежат бизнесмену Алексею Демидову, представителю известной в районе и в республике фамилии Демидовых.

В целом «Алексеевскдорстрой» является крупным господрядчиком: в этом году компания уже выиграла тендеры на общую сумму в 3,6 млрд рублей. Основными заказчиками для нее являются то же ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», а также ГКУ «Главтатдортранс». Сама компания — крупный игрок в дорожном строительстве РТ, обслуживает более 1,3 тыс. километров автодорог, в том числе 120 км — федерального значения. Выступает и подрядчиком программы «Наш двор» в Лениногорске.



Бывший проектный институт Тихомирова

Второй тендер, на 81,62 млн рублей, отошел к казанскому АО «Транспроект», которое оказалось единственным участником тендера. Эта компания — один из трех татарстанских проектных институтов, после государственных «Татдорпроекта» и «Агротранспроекта», в нише дорожного строительства. Главным образом «Транспроект» занимается как раз разработкой проектной документации для различных дорожных проектов, причем с довольно широкой географией — от Крыма до Дальнего Востока. На Сахалине компания также выполняла функции технического заказчика по реконструкции местного аэродрома.

В 2018—2019 годах ежегодный объем госконтрактов «Транспроекта» составлял свыше 300 млн рублей, однако за 9 месяцев 2020-го компания выиграла тендеры только на 15 млн рублей. В целом по итогам 2019 года компания заработала 286,65 млн рублей и получила чистую прибыль в 6,6 млн рублей.

Добавим, что в 2019 году компания также оказалась в орбите бизнеса бывшего главы Минтранса — как писало «Реальное время», контрольный пакет в 51% акций перешел от (ныне уже покойного) гендиректора ОАО «Казанский Гипронииавиапром» Бориса Тихомирова к все тому же Владимиру Швецову.

Какой будет обновленная дорога

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о проекте реконструкции татарстанского участка Р-239. Для ликвидации мест концентрации ДТП там планируется установить около 8 км барьерного ограждения. Также изменится подъезд к аэропорту «Казань» — там предусмотрены устройство четырехполосной проезжей части протяженностью 6,4 км, реконструкция путепровода на транспортной развязке, переезда для сельскохозяйственной техники, а также строительство разворотной эстакады и разворотных петель в районе примыкания к трассе на Kazan Expo.

Также по пути следования трассы планируется установить два светофора в Сокурах и Бавлах. Впрочем, именно эта часть реконструкции вызвала недовольство у автомобилистов, пользующихся этой дорогой, — так, в татарстанском отделении Федерации автовладельцев России предлагали вместо этого пустить Р-239 в обход Сокур.

Александр Артемьев