Более половины турфирм Татарстана не пережили коронакризис

Половина турфирм закрылась

Свыше 50% туристических компаний Татарстана не выдержали испытание «коронакризисом». Как рассказал сегодня президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов, к весне 2021 года число закрытых фирм может достигнуть и все 70—80%.

— Ситуация никак не радует, — отметил на пресс-конференции Мифтахов. — Компании занимаются продажей туров за рубеж. Остались только дорогие страны, а масс-маркета фактически нет. Поэтому кто-то съехал, кто-то переквалифицировался, ушли в другие направления бизнеса. Сейчас минимум 50% туркомпаний закрылись.

По его словам, татарстанцы не торопятся бронировать туры на Новый год, потому что видят статистику по пандемии коронавируса и понимают, что в ноябре — декабре могут закрыть полеты по различным направлениям.



Не выдерживают пандемию и отели

Непростая ситуация и в гостиничном бизнесе. По словам руководителя Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнары Сафиной, с начала пандемии COVID-19 в регионе полностью свернули свою деятельность три гостиницы, две из них — в столице республики.

— У нас в ассоциации 57 отелей. Ушли три отеля — два в Казани, один в республике. Трех отелей теперь точно нет, они не ведут свою деятельность как отели, — констатировала она.

Сафина сообщила, что по загрузке самым «удачным» месяцем оказался август — порядка 70% загрузки. В сентябре — 45—50%. В октябре забронировано лишь 30% номерного фонда. Что касается ноября и декабря, то «тут говорить очень сложно» — пока 3%.

— У нас в сентябре должно было состояться огромное мероприятие, но оно слетело, соответственно, брони в отелях тоже ушли, — добавила она. — На ноябрь — декабрь отели пока стоят пустые. Пока только у нас есть брони на новогодний период — с 31 декабря по 8 января. И то эти брони не гарантированы.

За санатории «переживать не стоит»



Зато, по словам президента РАКСУ «Санатории Татарстана» Евгения Терентьева, за будущее здравниц республики «переживать не стоит».

— Да, сейчас непростое время. Но мы, представители санаторно-курортной отрасли, достаточно оптимистично смотрим. Забота о здоровье у населения все больше приобретает значение. Люди понимают, что за здоровьем надо следить, повышать иммунитет. Это то, куда необходимо вкладывать средства. Санаторно-курортная отрасль — это то направление, которое будет развиваться и дальше, — уверенно заявил он.

В ходе первого периода действия программы кешбэка рост продаж в санатории составил 25%. Всего в программе приняли участие 12 санаториев Татарстана. Остальные — либо закрыты, либо загружены отдыхающими по госконтрактам, либо по «техническим причинам» не смогли войти в эту программу.



«Туристический кешбэк» — 2

15 октября, как сообщало «Реальное время», в России стартовал второй этап программы «Туристический кешбэк» — возврата части средств за туристические поездки. На сайте Ростуризма до 5 декабря можно подобрать пакетный тур и получить кешбэк за оплаченную поездку. На осень и зиму россиянам предлагается более 1,5 млн вариантов путешествий.



В программе участвуют все регионы России, кешбэк можно получить за поездку от двух ночей. Проживание возможно в отелях, санаториях, на круизных судах. Отправиться в путешествие можно с любого дня, а завершиться поездка должна до 23.59 местного времени 10 января 2021 года.



Оплата путешествия возможна только зарегистрированной в программе лояльности картой «Мир» онлайн.

Программа предусматривает возможность отправиться в мини-путешествие на выходные. Кешбэк в размере 20% теперь распространяется на все путевки независимо от стоимости. Максимум можно вернуть 20 тыс. рублей. Соответствующее постановление о продлении программы туристического кешбэка правительство подписало 1 октября.

— В этот раз поменялось условие программы, — объяснил сегодня на брифинге председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. — Если в прошлый раз было пять дней и четыре ночи, то в этот раз возможности значительно комфортнее для наших жителей. Минимальное количество ночей, которое должно быть оплачено и забронировано, — две ночи и три дня.

Для участия в акции необходимо оформить в банке карту «Мир», зарегистрироваться на сайте «Мирпутешествий.рф», выбрать маршрут по России и оплатить поездку. Татарстан, по словам Иванова, предлагает 320 туров для путешественников.



— Та программа, которую мы запустили, очень хорошо пошла, — отметил глава Госкомтуризма. — Скорей всего, мы ее продлим и на следующий год, потому что это хороший инструмент, по ней дают позитивный отзыв.

Тимур Рахматуллин