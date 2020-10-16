Более половины турфирм Татарстана не пережили коронакризис
Половина турфирм закрылась
Свыше 50% туристических компаний Татарстана не выдержали испытание «коронакризисом». Как рассказал сегодня президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов, к весне 2021 года число закрытых фирм может достигнуть и все 70—80%.
По его словам, татарстанцы не торопятся бронировать туры на Новый год, потому что видят статистику по пандемии коронавируса и понимают, что в ноябре — декабре могут закрыть полеты по различным направлениям.
Не выдерживают пандемию и отели
Непростая ситуация и в гостиничном бизнесе. По словам руководителя Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнары Сафиной, с начала пандемии COVID-19 в регионе полностью свернули свою деятельность три гостиницы, две из них — в столице республики.
— У нас в ассоциации 57 отелей. Ушли три отеля — два в Казани, один в республике. Трех отелей теперь точно нет, они не ведут свою деятельность как отели, — констатировала она.
Сафина сообщила, что по загрузке самым «удачным» месяцем оказался август — порядка 70% загрузки. В сентябре — 45—50%. В октябре забронировано лишь 30% номерного фонда. Что касается ноября и декабря, то «тут говорить очень сложно» — пока 3%.
За санатории «переживать не стоит»
Зато, по словам президента РАКСУ «Санатории Татарстана» Евгения Терентьева, за будущее здравниц республики «переживать не стоит».
В ходе первого периода действия программы кешбэка рост продаж в санатории составил 25%. Всего в программе приняли участие 12 санаториев Татарстана. Остальные — либо закрыты, либо загружены отдыхающими по госконтрактам, либо по «техническим причинам» не смогли войти в эту программу.
«Туристический кешбэк» — 2
15 октября, как сообщало «Реальное время», в России стартовал второй этап программы «Туристический кешбэк» — возврата части средств за туристические поездки. На сайте Ростуризма до 5 декабря можно подобрать пакетный тур и получить кешбэк за оплаченную поездку. На осень и зиму россиянам предлагается более 1,5 млн вариантов путешествий.
В программе участвуют все регионы России, кешбэк можно получить за поездку от двух ночей. Проживание возможно в отелях, санаториях, на круизных судах. Отправиться в путешествие можно с любого дня, а завершиться поездка должна до 23.59 местного времени 10 января 2021 года.
Оплата путешествия возможна только зарегистрированной в программе лояльности картой «Мир» онлайн.
Программа предусматривает возможность отправиться в мини-путешествие на выходные. Кешбэк в размере 20% теперь распространяется на все путевки независимо от стоимости. Максимум можно вернуть 20 тыс. рублей. Соответствующее постановление о продлении программы туристического кешбэка правительство подписало 1 октября.
Для участия в акции необходимо оформить в банке карту «Мир», зарегистрироваться на сайте «Мирпутешествий.рф», выбрать маршрут по России и оплатить поездку. Татарстан, по словам Иванова, предлагает 320 туров для путешественников.
— Та программа, которую мы запустили, очень хорошо пошла, — отметил глава Госкомтуризма. — Скорей всего, мы ее продлим и на следующий год, потому что это хороший инструмент, по ней дают позитивный отзыв.
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